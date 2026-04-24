Il Comune di Salerno ha annunciato l'apertura della procedura di definizione agevolata per i tributi non riscossi. La misura riguarda le entrate affidate al concessionario entro il 31 maggio 2023. La procedura permette ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione fiscale attraverso specifici strumenti di pagamento. La richiesta può essere presentata entro i termini stabiliti dall'amministrazione comunale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Salerno apre alla definizione agevolata delle entrate non riscosse e affidate al concessionario entro il 31 maggio 2023. La misura è stata attivata con la deliberazione n.72 del 22 aprile 2026, firmata dal Commissario Straordinario Vincenzo Panico, in attuazione della Legge di Bilancio 2026. L’iniziativa consente ai cittadini con pendenze relative a canoni di locazione, multe del Codice della strada, sanzioni amministrative e tributi locali già avviati alla riscossione coattiva di regolarizzare la propria posizione pagando solo la sorte capitale, con riduzione o esclusione di interessi e sanzioni. L’amministrazione precisa che, in assenza di adesione, proseguiranno le procedure di recupero coattivo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salerno, il Comune avvia la definizione agevolata dei tributi non riscossi

Notizie correlate

Lercara, il Comune approva la definizione agevolata dei tributi localiIl Comune di Lercara Friddi ha approvato la definizione agevolata dei tributi locali: una scelta netta, concreta, dalla parte dei cittadini e delle...

Tributi comunali, definizione agevolata ignorata: "Comune valuta nuovi affidamenti esterni per la riscossione"La misura, messa a disposizione dallo Stato per gli enti locali, consente ai Comuni di permettere ai cittadini la regolarizzazione di vecchi debiti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Pontecagnano, locale occupato nell'area della scuola Picentia: il Comune avvia lo sgombero; Teatro Arbostella - Io, Alfredo e Valentina.

Servizio scuolabus, Comune di Salerno costretto a fare un nuovo bando dopo rincariStampaGli uffici del Comune di Salerno , a seguito del ritocco delle tariffe, hanno avviato le procedure di gara per individuare l’operatore economico a cui affidare il servizio di scuolabus. Attualme ... salernonotizie.it

Trasporto scolastico a Salerno, nuovo bando dopo i rincariNuovo bando in arrivo per il servizio di trasporto scolastico in città. Dopo i rincari e il mancato rinnovo del contratto da parte della ditta attualmente ... zon.it

Boom di prenotazioni a Salerno e in Cilento: le camere sono piene all'80% per i ponti di primavera! Tuttavia, i cantieri e i semafori sulla viabilità pesano sull'accoglienza dell'area sud. Ecco tutti i dati e gli eventi in programma, dalle celebrazioni dell'ANPI alle a - facebook.com facebook