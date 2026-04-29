Parco Milcovich si allarga | il Comune avvia la gara per l’ampliamento

Il Comune ha avviato una gara per ampliare il Parco Milcovich, con una determinazione a contrarre approvata il 28 aprile. L'obiettivo è incrementare gli spazi verdi pubblici nella zona, secondo quanto annunciato dall’amministrazione. L’intervento riguarda un progetto di ampliamento che coinvolgerà l’area attualmente destinata a parco. La procedura di gara è ora in corso, con l’intenzione di realizzare il nuovo spazio verde.

Un nuovo passo per aumentare il verde pubblico padovano. Con la determinazione a contrarre approvata il 28 aprile, il Comune ha avviato la procedura di gara per l’intervento di ampliamento del Parco Milcovich. Il progetto, dal valore complessivo di 340mila euro, sarà finanziato con fondi comunali.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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