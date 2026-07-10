Confcommercio critica la riapertura parziale del ponte Piastrella, avvenuta il 24 luglio sulla strada tra Poggio e Camporgiano. L’associazione si dice insoddisfatta perché, secondo quanto affermato, le tempistiche e le rassicurazioni fornite nelle settimane precedenti avrebbero dovuto portare all’apertura già prima. La riapertura riguarda solo una parte del ponte, mentre il resto rimane chiuso.

Confcommercio sulla riapertura parziale dal 24 luglio del ponte in località Piastrella, sulla regionale tra Poggio e Camporgiano, non è del tutto soddisfatta in quanto le tempistiche e le rassicurazioni avute nelle scorse settimane avrebbero dovuto portare all’apertura già in questi giorni. " Ritardi tecnici – commenta il castelnuovese Andrea Baiocchi (foto), membro di giunta di Confcommercio –, dovuti anche a fattori atmosferici, chiaramente comprensibili, hanno allungato i tempi e quindi ora resta da fare solo una considerazione e una richiesta impellente. La considerazione è che il lavoro andava programmato in un periodo diverso, anche anticiparlo di un solo mese avrebbe cambiato molto a dispetto di perdere, dopo tutto maggio e tutto giugno, anche luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ponte Piastrella. Confcommercio è molto critica

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