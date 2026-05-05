Ponte Collerenti | FdI critica i costi e la gestione di D’Angelo

Il ponte Collerenti è al centro di un dibattito tra il partito di maggioranza e l’amministrazione locale. La formazione politica ha sollevato dubbi sui costi sostenuti per la gestione della struttura, definendoli elevati rispetto alle sue dimensioni. Inoltre, si sono chiesti i motivi per cui i fondi regionali previsti per il 2024 non siano stati utilizzati in precedenza. La questione riguarda anche le modalità di assegnazione e utilizzo delle risorse pubbliche.

? Cosa scoprirai Perché i fondi regionali del 2024 non sono stati usati prima?. Come si giustificano i costi eccessivi per una struttura così piccola?. Chi ha deciso di dirottare i 16 milioni verso altre opere?. Quali responsabilità ricadono sulla gestione di D'Angelo per i ritardi?.? In Breve Fondi regionali da 16 milioni euro per la viabilità stanziati nel 2024.. Ritardo di quattro anni per l'avvio dei cantieri del ponte di Collerenti.. Critiche su gestione impianti Prati di Tivo e ponte ciclopedonale sul Salinello.. FdI contesta l'uso dei fondi per la gestione politica di D'Angelo.. Dopo quattro anni di attesa, la Provincia di Teramo ha annunciato l’avvio dei cantieri per il ponte di Collerenti, scatenando polemiche feroci sul fronte della gestione economica e delle responsabilità politiche locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ponte Collerenti: FdI critica i costi e la gestione di D’Angelo Notizie correlate Napoli, Orsi critica la gestione dei portieri: “Meret dovrebbe andare via”Il tema portieri, spesso sottovalutato nelle analisi generali, può diventare decisivo quando si parla di equilibrio e ambizioni di una squadra. Matricciani sui costi del referendum a Spoltore per la fusione: "Nessuno spreco di denaro, chi critica neanche voterà"Il presidente del consiglio comunale replica a Di Marzio (Comitato del Sì): “Parla sui social di 500mila euro, ma costerà 50 volte meno e, se vincerà... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Paura sull’A14: Bmw X6 in fiamme vicino all’uscita Val Vibrata. Ponte Collerenti, Fdi attacca D’Angelo: Spenda meglio i fondi regionaliIl direttivo provinciale di Fratelli d’Italia critica i ritardi e la gestione della Provincia: Stanziamento esagerato e troppi selfie. Nel 2024 la Regione ha assegnato 16 milioni per la viabilità, si ... emmelle.it Ponte di Collerenti, FdI: Spese esagerate e D'Angelo scarica responsabilità a RegioneLa Regione ha concesso alla Provincia di Teramo, nel 2024, un finanziamento di oltre 16 milioni di euro per la viabilità ... ekuonews.it