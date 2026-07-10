Ponte al Pino riaperto | treni di nuovo regolari nel nodo di Firenze

Il ponte al Pino è stato riaperto e i treni nel nodo di Firenze sono tornati a circolare regolarmente. Durante l’intervento, è stata completata la rimozione del vecchio impalcato, suddiviso in tre conci e trasportato con una gru da 2. La chiusura aveva causato disagi ai servizi ferroviari. Ora, la circolazione ferroviaria si svolge senza ulteriori restrizioni.

Nel corso dell’interruzione – si legge in una nota – e’ stata completata la rimozione del vecchio impalcato, sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, tra le piu’ grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Sono state inoltre avviate le demolizioni delle spalle esistenti, attivita’ propedeutiche alla realizzazione delle opere necessarie alla posa del nuovo ponte. Le attivita’, eseguite in un contesto fortemente urbanizzato, rappresentano una delleoperazioni di ingegneria piu’ complesse sulla rete ferroviaria nazionale e hanno richiesto l’impiego di circa 70 maestranze altamente specializzate appartenenti a imprese italiane leader nei settori delle costruzioni e del sollevamento eccezionale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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È stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di FirenzeIl vecchio impalcato di Ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze, è stato completamente rimosso.

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