Il vecchio impalcato di Ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze, è stato completamente rimosso. I lavori di Rete Ferroviaria Italiana stanno proseguendo secondo il programma stabilito. La prima fase si concluderà alle 4 di venerdì 9 luglio.

Arezzo, 7 luglio 2026 – . Proseguono secondo i tempi previsti i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). La conclusione della prima fase dei lavori è prevista alle ore 4 di venerdì 9 luglio. Il vecchio ponte è stato sezionato in tre conci e movimentato con una gru da 2.000 tonnellate, con una capacità di sollevamento fino a 1.600 tonnellate, tra le più grandi impiegate in Europa per questo tipo di interventi. Contestualmente è stata riaperta la passerella pedonale, restituendo ai cittadini un importante collegamento nell’area interessata dai lavori. Sono ora in corso le demolizioni delle spalle esistenti, attività... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - È stata completata la rimozione del vecchio impalcato di Ponte al Pino, cavalcaferrovia nel nodo di Firenze

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