Le nuove De Amicis sono scuole sicure

A Marano si discute ancora del trasferimento della scuola primaria De Amicis nel nuovo edificio. La decisione è stata presa di recente e ha suscitato reazioni tra genitori e cittadini. La scuola, che prima si trovava in un’altra sede, ora si trova nel nuovo plesso, che è stato inaugurato ufficialmente. L’argomento continua ad essere al centro del dibattito locale, con molte persone interessate alle implicazioni della scelta.

Tiene banco a Marano il trasferimento della scuola primaria De Amicis nel nuovo plesso scolastico attualmente in costruzione, previsto il prossimo 4 maggio (in via straordinaria, la scuola rimarrà infatti chiusa dal 27 al 30 aprile, per consentire le operazioni di trasloco dal vecchio al nuovo edificio). Sul tema intervengono i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che hanno presentato un’interrogazione alla Regione Emilia-Romagna chiedendo verifiche sulle condizioni di sicurezza dell’edificio. Secondo gli esponenti del centrodestra, il trasferimento starebbe causando "rilevanti disagi organizzativi" per famiglie e personale scolastico, anche a causa dei tempi ristretti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Le nuove De Amicis sono scuole sicure" 06.02.2026 FORMIA: SCUOLA DE AMICIS, CONCLUSA LA RISTRUTTURAZIONE Notizie correlate Scuole sicure, confronto in Prefettura sulle nuove linee guidaRiunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica sulle disposizioni della circolare Valditara–Piantedosi. Crollo palazzina via De Amicis, pubblicata la lista degli oggetti recuperati fra le macerieGli oggetti recuperati fra le macerie, dopo il crollo della palazzina, torneranno a disposizione dei proprietari. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Le nuove De Amicis sono scuole sicure; Indagini sulla palazzina crollata a Bari: in via De Amicis svolto l'incidente probatorio; Succivo/Roma. Visita istituzionale al Quirinale: gli studenti dell’IC De Amicis protagonisti di un’esperienza formativa di alto valore civico – atellanews.it; Su SudLIFE ACOPE 3.0, siglato il protocollo tra Cooperativa San Francesco e I.C. De Amicis: al via nuove attività educative contro la povertà educativa. Le nuove De Amicis sono scuole sicureTiene banco a Marano il trasferimento della scuola primaria De Amicis nel nuovo plesso scolastico attualmente in costruzione, previsto il prossimo 4 maggio (in via straordinaria, la scuola rimarrà ... ilrestodelcarlino.it Lavori alla De Amicis, nella ex scuola una nuova casa per le associazioniMESTRE Più spazio per le associazioni, meno per gli uffici. Per l'ex scuola De Amicis i lavori procedono secondo tabella con l'obiettivo di inaugurarla entro l'estate dell'anno prossimo, di fatto tra ... ilgazzettino.it lavori x la giornata della terra infanzia De Amicis. Scuola dell'Infanzia De Amicis #giornatadellaterra #22APRILE2026 - facebook.com facebook Da domani, 8 aprile, in via De Amicis lavori di rimozione dei masselli in pietra nell’ultimo tratto non asfaltato della Cerchia dei Navigli, 200 metri di strada tra via Olona e via Ausonio. I lavori termineranno entro la fine di maggio. tinyurl.com/h7bz23dm x.com