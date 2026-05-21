Nel mese di luglio e agosto, il blocco operatorio dell’Ospedale Civile di Iseo rimarrà chiuso per due mesi, con un temporaneo trasferimento delle attività a Chiari presso il Mellino Mellini. La chiusura si rende necessaria per permettere lavori di adeguamento e miglioramento degli spazi. L’intervento si inserisce in un piano di investimenti complessivi di circa venti milioni di euro destinati al potenziamento delle strutture ospedaliere dell’area. La decisione riguarda esclusivamente il periodo estivo e coinvolge il trasferimento temporaneo di alcuni servizi.

Il blocco operatorio dell’Ospedale Civile di Iseo chiuderà per due mesi, a luglio e agosto, con provvisorio trasferimento a Chiari al Mellino Mellini, per consentire i lavori di adeguamento e miglioramento del nosocomio iseano. Il provvedimento si rende necessario per far sì che i cantieri aperti nella struttura proseguano il più velocemente possibile e creando il minor disagio possibile per i pazienti. Tutta l’attività sanitaria sarà comunque garantita. Asst Franciacorta, diretta da Alessandra Bruschi, ha investito ben 20 milioni di euro e ha inaugurato o lo farà a breve ben sei cantieri che serviranno non solo per la nuova Casa di Comunità... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cantieri Asst. Venti milioni di investimenti

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