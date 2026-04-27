Smart drugs i ricercatori Unimore alleati dell' Agenzia delle Dogane

Oggi è stato annunciato un accordo tra l’Università di Modena e Reggio Emilia e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, volto a potenziare le attività di analisi nel settore delle sostanze stupefacenti. Grazie a questa collaborazione verranno impiegati nuovi strumenti e metodologie per contrastare il traffico di narcotici e composti sintetici. L’obiettivo è migliorare le capacità di individuazione e analisi di sostanze illegali sul territorio nazionale.

La lotta al narcotraffico e ai nuovi composti sintetici si dota di strumenti analitici più efficaci grazie all'accordo siglato nella giornata odierna tra l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La convenzione, che avrà una durata di tre anni, è.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Roma battuta: a Lille la nuova sede dell'Agenzia europea delle doganeLa città francese è stata scelta dal Consiglio Ue e dal Parlamento europeo per ospitare la nuova sede dell'Euca vincendo la sfida finale con la... Ue, l’Italia perde l’Agenzia delle dogane: scelta LilleL'Ue ha scelto Lille, in Francia, come sede delle Agenzie delle dogane: battuta Roma.