Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro una esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, dopo che una corte d'appello ha annullato un provvedimento che impediva tali misure. La decisione segue le critiche espresse dall’esperta nei confronti di Israele. Le sanzioni erano state temporaneamente sospese prima di essere rimandate in vigore con la nuova decisione. La misura riguarda specificamente il ripristino delle restrizioni economiche e delle restrizioni di viaggio.

Gli Stati Uniti hanno reintrodotto le sanzioni contro Francesca Albanese, esperta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi che ha duramente criticato Israele, dopo che una corte d'appello ha annullato un precedente provvedimento che vietava tale azione. Un avviso pubblicato sul sito web del Dipartimento del Tesoro ha reso noto che è stata reintrodotta la designazione di Albanese nell'elenco delle sanzioni, inserendola in una lista nera a livello globale che le impedisce di utilizzare le principali carte di credito o di effettuare transazioni bancarie. Albanese, cittadina italiana, è stata una critica implacabile del trattamento riservato da Israele ai palestinesi nel suo ruolo di relatrice speciale del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Albanese di nuovo nella lista nera del Tesoro: reintrodotte le sanzioni Usa

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