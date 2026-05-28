Gli Stati Uniti hanno reinserito nella lista nera delle sanzioni la relatrice Onu sui territori palestinesi occupati, dopo aver temporaneamente sospeso la misura a seguito di una decisione giudiziaria. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori spiegazioni. La misura riguarda specificamente la figura coinvolta e le sue attività nella regione. La ripresa delle sanzioni avviene dopo che la sospensione era stata decisa in precedenza.

Roma - Dopo la sospensione temporanea seguita a una decisione giudiziaria, Washington ripristina la misura contro la relatrice Onu sui territori palestinesi occupati. Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito Francesca Albanese nell’elenco delle persone sottoposte a sanzioni, riaprendo un caso diplomatico e giudiziario che nelle ultime settimane aveva già provocato forti discussioni. La decisione riguarda la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, figura da tempo al centro del confronto internazionale per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e della condotta militare nella Striscia di Gaza. Il... 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Francesca Albanese, gli Usa la rimettono nella lista nera delle sanzioni

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Francesca Albanese condemned in Italian Senate for supporting Hamas terrorists

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Gli Usa ripristinano le sanzioni per Francesca Albanese, la relatrice Onu di nuovo in black list x.com

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