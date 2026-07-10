Polizia Locale a Napoli mancano mille unità | De Iesu annuncia nuovo concorso

La Polizia Locale di Napoli ha circa mille posti vacanti, confermando le voci che circolavano da tempo. Questa mattina, l’assessore al ramo ha annunciato un nuovo concorso per coprire le assenze. La mancanza di personale si traduce in carenze operative e maggiori difficoltà nelle attività di sorveglianza e controllo. La pubblicazione del bando è prevista a breve, mentre le assunzioni si attendono nei prossimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Mille unità in meno per la Polizia Municipale di Napoli. Il numero circolava già da tempo, diffuso anche dai sindacati. Stamattina ne è giunta conferma indiretta dall’assessore al ramo, Antonio De Iesu. Audito dalla commissione Polizia Municipale e Legalità, ha infatti fornito le ultime cifre sull’organico dei caschi bianchi. Il corpo conta oggi su 1.333 poliziotti. La dotazione organica ne prevede però 2.300, stando a un documento dell’Anci, intitolato “Il personale della Polizia locale nelle grandi città”. Lo studio è rintracciabile sul web, e risale a qualche anno fa. Secondo i dati del 2017, l’elaborazione dell’Anci assegnava 1. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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