Polizia locale | via al concorso

È stato annunciato l'avvio di un concorso pubblico per entrare nella Polizia locale. La procedura riguarda l'assunzione di nuovi agenti, con bandi pubblicati e scadenze imminenti. Chi desidera partecipare deve rispettare i requisiti e presentare domanda entro le date stabilite. La selezione prevede prove pratiche e un eventuale colloquio. Le assunzioni sono destinate a rafforzare i corpi di polizia nelle diverse aree comunali.

Nuove opportunità di lavoro nel settore pubblico per chi punta a entrare nella Polizia locale. È stato pubblicato il 23 aprile il bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di quattro agenti, nell’ambito di una procedura associata tra il Comune di Castiglion Fiorentino, capofila, e il Comune di Cortona. L’iniziativa nasce da un accordo tra le due amministrazioni con l’obiettivo di ottimizzare tempi e risorse nella selezione del personale, rafforzando al tempo stesso la collaborazione istituzionale sul territorio. I posti disponibili sono suddivisi tra i due enti: uno a Castiglion Fiorentino e tre a Cortona. Per partecipare è richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, il possesso delle patenti A e B, l’idoneità psico-fisica e un’età compresa tra i 18 e i 40 anni, secondo quanto previsto dal bando.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Polizia locale: via al concorso Vice Ispettori Polizia di Stato 2026 | Guida al concorso Notizie correlate Leggi anche: Concorso in polizia locale. Il Consiglio di Stato dice ok Concorso per 4 istruttori agenti di Polizia Locale, pubblicato l’elenco degli ammessiSono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Operazione congiunta della Polizia Locale di Cologno Monzese e Brugherio in via Cilea; Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru.; Due sinistri stradali in via Torino nel pomeriggio di ieri, i rilievi della Polizia locale di Cesena; Bollettino della viabilità n. 40 del 26.4.2026. Polizia locale: via al concorsoNuove opportunità di lavoro nel settore pubblico per chi punta a entrare nella Polizia locale. È stato pubblicato il ... msn.com Nuovi agenti di polizia locale. Via al corso di preparazione per partecipare alla selezioneNei mesi scorsi il Comune della Spezia ha emesso un bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale, la segreteria Uil Fpl della Spezia con a capo Massimo Bagaglia, in ... lanazione.it Incidente non grave in via della vela a Carbonara. Pare non ci siano feriti Polizia Locale sul posto. - facebook.com facebook Polizia Locale, chiusura al traffico di Via Roma dal 28 al 30 aprile per montaggio gru x.com