Infermieri luci & ombre | Mancano mille unità Ma la professione piace

Il settore sanitario sta affrontando una significativa carenza di infermieri, stimata in circa mille unità. Nonostante questa mancanza di personale, il numero di persone interessate a intraprendere questa professione rimane elevato. La situazione evidenzia una discrepanza tra la domanda di personale e l’interesse verso la professione, che comunque continua a registrare un certo appeal tra i candidati.

Da una parte la carenza di personale, valutata in centinaia di unità. Dall’altra un’interesse per la professione che fa ben sperare. La Giornata Internazionale dell’Infermiere è stata celebrata anche in Umbria con l’evento promosso da Opi Perugia dal titolo "CuriAmo la professione – Il valore dell’infermieristica nella sanità umbra", che si è svolto alla Scuola Lingue Estere dell’Esercito di Perugia. Una giornata partecipata che ha visto confrontarsi professionisti, istituzioni e operatori sanitari sui principali temi che interessano oggi il mondo infermieristico: innovazione, assistenza territoriale, formazione avanzata, sicurezza degli operatori e futuro del sistema sanitario regionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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