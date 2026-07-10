Il Monaco ha deciso di non rinnovare il contratto a Pogba, che ora si trova senza squadra e con l’intenzione di essere ceduto. La decisione arriva dopo una stagione segnata da infortuni e delusioni, che ha fatto svanire le aspettative di un suo ruolo di rilievo nel club e di un’eventuale convocazione al Mondiale. Pogba sperava di riscoprire il ritmo e la visibilità, ma il suo percorso con il Monaco si è concluso prima del previsto.

Doveva essere la grande riconquista. Magari con un posto in bella vista al Mondiale in corso, per illuminare il gioco dei Bleus. Sogni sfumati nel corso di una stagione carica di illusioni, infortuni e delusioni. E così è fallito l'auspicato Pogback. Paul Pogba non rientra neppure più nei piani del Monaco che aveva scommesso su di lui un anno fa, e che adesso cerca acquirenti: “Può andare via, il progetto con lui non ha funzionato”, ha dichiarato il direttore generale monegasco Thiago Scuro. “La questione – ha puntualizzato in conferenza stampa il dirigente – è complicata, perché lo rispettiamo molto. Quando è arrivato da noi era molto positivo, ha aiutato molto i giovani, ma la verità è che il progetto non ha ben funzionato la scorsa stagione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogba scaricato dal Monaco: "Le attese erano diverse". E ora si pensa alla cessione

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