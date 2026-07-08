Il Monaco ha comunicato che non farà più affidamento su Paul Pogba, dichiarando che il progetto con lui “non ha funzionato”. Il club ha deciso di allontanarlo dalla squadra, lasciando il suo futuro ancora da definire. Pogba, ex centrocampista della Juventus, si trova ora senza una squadra e senza una posizione chiara all’interno del calcio professionistico.

Pogba, il Monaco lo mette ai margini: “Il progetto non ha funzionato”. Ora il futuro dell’ex Juventus è un rebus aperto. Il futuro di Paul Pogba è di nuovo in bilico. Dopo la fine della squalifica e la scelta di ripartire dal Monaco con un contratto biennale, l’avventura nel Principato sembra già vicina ai titoli di coda. A confermarlo, indirettamente, è stato il direttore generale Thiago Scuro, che in conferenza stampa – affiancato dal nuovo allenatore Filipe Luís – ha parlato dell’ex Juve al passato, lasciando intendere che il rapporto potrebbe interrompersi a breve. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Pogba, il Monaco lo scarica: ora il futuro dell’ex Juventus è tutto da decifrare

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Paul Pogba is back any Pogba fans here

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