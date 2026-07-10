Un ciclista ha attaccato sul Tourmalet, prendendo il comando e lasciando gli inseguitori. La sua azzardata fuga ha creato un divario consistente sul gruppo principale, con altri corridori che hanno tentato di reagire senza riuscirci. La tappa si è conclusa con il corridore in testa, mentre il resto del gruppo si è mantenuto compatto dietro. La fuga ha segnato il primo grande momento di questa edizione del Tour de France.

Mozart della bici fa l’uomo solo al comando. Salieri insegue come può e un gruppo di coristi cerca di stare a galla dietro ai duellanti. È la sintesi del primo tappone di questo Tour de France, anzi delle ultime edizioni della corsa gialla. Chi pensava (sperava?) che Tadej Pogacar non uccidesse nella culla il Tour sui Pirenei non lo conosce abbastanza. Pogi ha preso cappello a 4,7 km dalla vetta del Tourmalet e oltre 40 all’arrivo. Alle sue spalle è rimasto, da solo, Vingegaard, il rivale più atteso, che avrebbe tutto per rivincere anche il Tour (per la terza volta) dopo il Giro, se sulla sua strada non ci fosse il marziano Pogacar. Più indietro il baby talento Paul Seixas, Florian Lipowitz e Isaac Del Toro a guidare il trenino degli umani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pogacar come Merckx: parte sul Tourmalet per prendersi tutto

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