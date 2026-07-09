Tadej Pogacar ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2026, percorrendo 186,2 km tra Pau e Gavarnie-Gèdre. La gara si è conclusa con il ciclista sloveno che ha superato gli avversari sui tornanti del Tourmalet. Con questa vittoria, Pogacar ha riconquistato la maglia gialla, che aveva precedentemente indossato durante la corsa. La tappa si è svolta nella regione francese dei Pirenei.

Tadej Pogacar: Trionfo alla Sesta Tappa del Tour de France 2026. GAVARNIE-GEDRE’ (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar ha nuovamente dimostrato di essere uno dei ciclisti più forti in circolazione, conquistando la sesta tappa del Tour de France 2026, che si è snodata nella tratta Pau – Gavarnie-Gèdre di 186,2 km. Dopo la vittoria di lunedì a Les Angles, il ciclista sloveno ha fatto gioire i tifosi con un’azione decisiva a 42 km dal traguardo, recuperando così la maglia gialla e distanziando notevolmente la concorrenza. Nell’ottava frazione, è crollato l’ex leader della generale, Torstein Traeen, che ha perso oltre 20 minuti dal corridore della UAE Emirates. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Pogacar trionfa sul Tourmalet, conquista sesta tappa e riconquista la maglia gialla.

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TOUR DE FRANCE 2026 - POGACAR SEUL AU MONDE écrase la concurrence dans le Tourmalet, Seixas solide

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