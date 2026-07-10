Più giovani più imprese e record di ulivi e vigne | l?agricoltura pugliese dei primati

Da quotidianodipuglia.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'agricoltura pugliese conta oltre 194.000 aziende, superando la Sicilia, e rappresenta un settore trainante dell'economia regionale. Si registra un aumento di imprese condotte da giovani e un incremento di superfici dedicate a ulivi e vigne. La regione evidenzia anche un record di nuove aziende agricole attive. La crescita del settore si accompagna a un ritorno di interesse tra i giovani, contribuendo a un rafforzamento della presenza imprenditoriale in ambito agricolo.

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C'è un ritorno alla terra, soprattutto dei più giovani. Il settore agricolo si conferma trainante per l'economia pugliese e fa registrare un primato, quello del numero di aziende: oltre 194mila, superata anche la Sicilia (143mila circa), su 1,1 milioni. Oltre il 10% delle aziende italiane parla pugliese. “Il settore agricolo – scrivono gli analisti nel Documento di economia e finanza (Defr) - nel contesto economico-produttivo pugliese ricopre un ruolo fondamentale, soprattutto in termini di prodotti destinati all’esportazione e alla trasformazione agroalimentare, rappresentando uno dei punti di forza dell’economia pugliese. A livello nazionale si contano 1. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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