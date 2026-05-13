Secondo i dati più recenti, il 37% dei titolari di imprese ha oltre 60 anni. Molti giovani, invece, evitano di avviare un’attività propria, preferendo un impiego stabile. Questa tendenza si riscontra in un contesto in cui le persone più anziane continuano a gestire le aziende, mentre i più giovani mostrano una certa reticenza nel mettersi in proprio. La differenza di approccio tra le generazioni si manifesta chiaramente in questi numeri.

Al rischio di mettere in piedi un’attività tutta loro mettendo a frutto studi e competenze preferiscono il posto fisso. Ferrara non è una provincia per giovani imprenditori. I numeri parlano chiaro: sono tante le aziende guidate da titolari sopra i 60 anni (il 37 per cento a Ferrara). C’è, per così dire, una carenza di giovani che inventano un lavoro e ce la fanno. Dal nuovo focus dell’osservatorio Perpethua sulle Pmi, piccole medie imprese, emerge che il trend negativo riguarda tutta la regione: gli imprenditori delle pmi emiliane romagnole hanno più di 57 anni (57,5), una delle più elevate a livello nazionale, segnale di un sistema produttivo maturo che si avvicina a una fase cruciale di transizione.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Imprese sempre più vecchie. Il 37% dei titolari è over 60: "I giovani spaventati dal futuro"

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