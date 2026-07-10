Il 10 luglio 2026, a Forlì, un uomo ha dichiarato che il matrimonio con la sua compagna gli dà speranza, nonostante la malattia. Ha spiegato che il loro matrimonio rappresenta una fonte di forza per affrontare le difficoltà. La coppia ha deciso di sposarsi nonostante le sfide sanitarie, trovando nella loro unione una motivazione per continuare a lottare.

Forlì, 10 luglio 2026 – Ci sono storie che scaldano il cuore di un’intera vallata e che dimostrano come l’amore possa diventare la cura più potente contro le avversità. Sabato scorso, verso le 11 del mattino, oltre duecento persone in Appennino – provenienti dai paesi di Portico, Rocca San Casciano, Bocconi e San Benedetto in Alpe – si sono riunite davanti al municipio di Portico per festeggiare un matrimonio civile particolare. Il fatidico sì è stato pronunciato davanti al sindaco Maurizio Monti da Antonella Assirelli, 57 anni, di Rocca San Casciano, che lavora in un’industria di Forlì, e da Marco Frassineti, 62 anni, di Bocconi, idraulico da poco in pensione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Più forti della malattia, Marco: “Le nozze con Antonella? Mi danno speranza”

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