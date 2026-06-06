Media Gb | Le nozze di Dua Lipa nei luoghi della mafia | Il governatore della Sicilia Schifani | Enorme danno d' immagine

Da tgcom24.mediaset.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La popstar ha tenuto il suo matrimonio in location storicamente legate alla criminalità organizzata. Secondo i media britannici, i luoghi scelti erano usati in passato come basi della malavita siciliana. Il governatore regionale ha commentato che l’evento rappresenta un danno d’immagine per la regione. Le testate sottolineano che si tratta di ex covi della mafia, ora trasformati in ambienti per eventi privati.

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"L'ex covo della mafia siciliana ospiterà il matrimonio da favola dell'anno. Dua Lipa e Callum Turner si preparano a prendere possesso di un'ex roccaforte di Cosa Nostra per tre giorni di festeggiamenti". A scrivere questa frase, in riferimento al paese di Bagheria dove è previsto il ricevimento della coppia, è il celebre quotidiano britannico Telegraph. Anzi, inizialmente nell'articolo originario il giornale aveva scritto il "covo della mafia", per poi correggerlo con "ex" solo successivamente. Frase che ha subito innescato una lunga scia di polemiche, che ha portato all'intervento anche il presidente della regione Sicilia Renato Schifani. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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