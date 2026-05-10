Marco Paolini a Città della Speranza | scienza e teatro per celebrare le ricercatrici mamme

Nella cornice di Città della Speranza, si è svolto un evento dedicato alla celebrazione delle mamme che sono anche ricercatrici e ricercatori impegnati nella lotta contro le malattie oncoematologiche pediatriche. La serata ha visto la partecipazione di un attore e narratore noto per il suo impegno nel teatro civile, che ha unito momenti di spettacolo a testimonianze sul lavoro quotidiano di chi si dedica alla ricerca medica.

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Un omaggio alle mamme, alle ricercatrici e ai ricercatori che ogni giorno lavorano per trovare nuove cure per le malattie oncoematologiche pediatriche. Nel pomeriggio di oggi, domenica 10 maggio, in occasione della Festa della Mamma, l’Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza ha.🔗 Leggi su Padovaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Città della Scienza, weekend tra scienza e percezione con “Illusioni Ottiche”Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, la Città della Scienza di Napoli dedica il fine settimana alle illusioni ottiche: un affascinante viaggio al... Città della Scienza, “Sport e Scienza” nel weekend del 18 e 19 aprileCittà della Scienza per il weekend del 18 e 19 aprile propone "Sport e Scienza": gioca, scopri e impara! della conoscenza dove ogni gesto atletico... Argomenti più discussi: Sabato sera lo spettacolo di Marco Paolini al Teatro comunale di Belluno; Geocult Lecco: Marco Paolini porta il Bestiario Idrico in città; Marco Paolini: Acque dei laghi, la soluzione nei contratti di fiume; Marco Paolini e il teatro campestre: artisti, agricoltori, scienziati e giornate nel paesaggio veneto.