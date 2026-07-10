Più di 4 italiani su 10 non leggono cartaceo sempre più forte dell’e-book

Più di quattro italiani su dieci non leggono libri. Il 57,1% della popolazione di sei anni e più ha letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. La preferenza per i testi cartacei supera quella per gli e-book. Solo il 17,8% ha letto esclusivamente e-book, mentre il 24,4% ha letto solo libri cartacei. La percentuale di chi non legge affatto è aumentata rispetto a cinque anni fa.

Più di 4 italiani su 10 non leggono libri, mentre il 57,1% di persone di sei anni e più dichiarano di aver letto almeno un libro negli ultimi 12 mesi. Dall’indagine dell’Istat “I cittadini e il tempo libero” (realizzata nel 2024) tra i bambini fino a cinque anni, il 51,9% legge, colora o sfoglia libri e albi illustrati ogni giorno al di fuori dell’orario scolastico. Secondo il report “Aspetti della vita quotidiana” l’anno scorso il 14,9% delle persone di sei anni e più si è recata in biblioteca almeno una volta, dato stabile rispetto a 10 anni fa (15,1%). L’analisi per età evidenzia come la lettura sia particolarmente diffusa tra i ragazzi di 11-14 anni, fascia in cui si registra il valore più elevato (78,9%) mentre con l’avanzare dell’età tale abitudine tende progressivamente a diminuire (37,5% tra gli individui di 75 anni e più). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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Cosa leggere in italiano nel 2026 per parlare meglio 4 libri

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