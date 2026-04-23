Sondaggio 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzina

Un sondaggio rivela che sei italiani su dieci temono di non riuscire a trovare abbastanza benzina nei prossimi tempi. Le tensioni tra paesi e i conflitti in Medio Oriente stanno contribuendo a creare incertezza sui rifornimenti di energia, preoccupando soprattutto chi deve pianificare spostamenti quotidiani. La situazione evidenzia come le questioni internazionali possano avere effetti immediati sulla vita di tutti i giorni.

Le tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con possibili ripercussioni dirette anche sull'Italia. In questo scenario, gli italiani esprimono livelli elevati di preoccupazione per le conseguenze di una eventuale crisi energetica prolungata, a partire dall'impatto sul costo della vita. Allo stesso tempo, emerge una diffusa disponibilità ad adottare comportamenti più sostenibili per contenere consumi e spese, seppur con differenze significative per area geografica, genere ed età. E' quanto emerge da un sondaggio di Eurometra. Il timore più diffuso riguarda i rincari dei beni alimentari, indicati dall'84% degli intervistati, con un picco nel Nord-Est (88%).🔗 Leggi su Lanazione.it Notizie correlate Sondaggi politici, la guerra in Iran fa paura ma gli italiani temono soprattutto i rincari su benzina e gasLa guerra in Iran fa paura agli italiani, che temono soprattutto l’impatto economico della crisi energetica derivante dal conflitto. Pasqua: Udicon, uova più care e più piccole per 9 italiani su 10Roma, 23/03/2026 – Uova di Pasqua sempre più costose e, secondo molti consumatori, anche più piccole. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Sondaggio, italiani bocciano la gestione di Trump della guerra in Iran; Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzina; Sondaggio, la guerra in Iran cambia i piani degli italiani: ferie a rischio e mete più vicino a casa. Ecco i dati; Sondaggio SWG per il TGLA7 del 13 aprile: in leggero calo i tre principali partiti. Sondaggio, 6 italiani su 10 temono di non trovare più benzinaLe tensioni geopolitiche internazionali e le guerre in corso in Medio Oriente stanno alimentando nuove incertezze sui mercati energetici globali, con possibili ripercussioni dirette anche sull'Italia. ansa.it Sondaggi, torna la paura negli italiani: 6 su 10 temono un altro lockdownSecondo un sondaggio Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Luisella Costamagna su Raitre, il 57% degli intervistati ha dichiarato di temere un nuovo lockdown, il 29% invece ... affaritaliani.it Dopo il sondaggio, ecco le opinioni dei lettori sulle piste ciclabili di Verona - facebook.com facebook Perché l'immagine della Cina sta migliorando tra gli americani Il sondaggio, condotto dal Pew Research Center, rivela che nonostante la maggioranza degli statunitensi continui ad avere un’opinione sfavorevole della Cina, tra il 2023 e il 2026 la quota di giudi x.com