Pistola clandestina nascosta in un puff | arrestata una coppia

Da anteprima24.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una coppia di Montoro è stata arrestata dai Carabinieri di Solofra con l’accusa di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola nascosta in un puff. La 20enne e il 34enne sono stati fermati e portati in caserma. La pistola e altre eventuali armi sono state sequestrate. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati legati alla detenzione di armi.

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Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto una 20enne e un 34enne di Montoro, ritenuti responsabili di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina nonché di detenzione abusiva di armi. Ieri, i militari dell’Aliquota Operativa hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di Fisciano, dove i due conviventi erano di fatto domiciliati. L’attività ha consentito di rinvenire, occultata all’interno di un sedile contenitore tipo “puff”, una pistola clandestina priva di matricola e perfettamente funzionante, unitamente a un caricatore e a 17 cartucce calibro 6.35 compatibili con l’arma. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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