Pistola clandestina nascosta in un puff | arrestata una coppia

Notizia in breve

Una coppia di Montoro è stata arrestata dai Carabinieri di Solofra con l’accusa di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola nascosta in un puff. La 20enne e il 34enne sono stati fermati e portati in caserma. La pistola e altre eventuali armi sono state sequestrate. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri reati legati alla detenzione di armi.