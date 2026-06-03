Cassino cocaina nascosta in un finto scarico idraulico | arrestata una coppia

Notizia in breve

Una coppia è stata arrestata a Cassino per aver nascosto cocaina in un finto scarico idraulico. La polizia ha scoperto la droga durante una perquisizione domiciliare, trovando circa 50 grammi di sostanza. L’indagine fa parte di un'operazione continua contro il traffico di stupefacenti nella zona. La coppia è stata portata in caserma e si trova ora in attesa di essere giudicata.