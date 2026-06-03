Cassino cocaina nascosta in un finto scarico idraulico | arrestata una coppia
Una coppia è stata arrestata a Cassino per aver nascosto cocaina in un finto scarico idraulico. La polizia ha scoperto la droga durante una perquisizione domiciliare, trovando circa 50 grammi di sostanza. L’indagine fa parte di un'operazione continua contro il traffico di stupefacenti nella zona. La coppia è stata portata in caserma e si trova ora in attesa di essere giudicata.
Continua senza sosta l'attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti nel Cassinate. Nelle ultime ore, un'operazione mirata condotta dalla Polizia di Stato ha portato all'arresto di una coppia residente a Cassino – una donna di 43 anni e un uomo di 40 – accusata di detenzione. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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