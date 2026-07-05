Droga nascosta in casa nel Sannio arrestata una 41enne

Da puntomagazine.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una donna di 41 anni è stata arrestata nel Sannio durante un blitz dei Carabinieri a San Nicola Manfredi. Nella sua abitazione sono stati trovati e sequestrati cocaina, hashish, denaro contante e materiale per lo spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito a controlli mirati. La donna è stata portata in caserma e si trova ora a disposizione delle autorità giudiziarie. Le indagini proseguono per verificare eventuali altri soggetti coinvolti.

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San Nicola Manfredi, arrestata una 41enne: sequestrati cocaina, hashish, denaro contante e materiale per lo spaccio. Blitz dei Carabinieri nel Beneventano. Una 41enne residente a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento, è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Benevento, con il supporto delle Stazioni di San Giorgio del Sannio e Paduli, nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata al contrasto del traffico di droga. A darne notizia il Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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