Pistola clandestina nascosta in un puff | arrestata coppia nel Salernitano
Una coppia di Montoro è stata posta agli arresti domiciliari dopo un blitz dei Carabinieri tra Avellino e Salerno. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola clandestina nascosta in un puff all’interno della loro abitazione. L’arma, illegalmente detenuta, è stata sequestrata. Nessuna altra persona è coinvolta nell’operazione. Le forze dell’ordine hanno condotto le verifiche e notificato i provvedimenti ai due indagati.
Fisciano, arma clandestina nascosta in casa: ai domiciliari una coppia di Montoro dopo il blitz dei Carabinieri. Blitz dei Carabinieri tra Avellino e Salerno. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno arrestato una 20enne e un 34enne, entrambi di Montoro, ritenuti responsabili di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina e di detenzione abusiva di armi. L’operazione è scattata nel corso di una perquisizione eseguita dai militari dell’Aliquota Operativa in un’abitazione di Fisciano, dove i due conviventi risultavano di fatto domiciliati. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. La scoperta nel contenitore tipo puff. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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