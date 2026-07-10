Pistola clandestina nascosta in un puff | arrestata coppia nel Salernitano

Da puntomagazine.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una coppia di Montoro è stata posta agli arresti domiciliari dopo un blitz dei Carabinieri tra Avellino e Salerno. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola clandestina nascosta in un puff all’interno della loro abitazione. L’arma, illegalmente detenuta, è stata sequestrata. Nessuna altra persona è coinvolta nell’operazione. Le forze dell’ordine hanno condotto le verifiche e notificato i provvedimenti ai due indagati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Fisciano, arma clandestina nascosta in casa: ai domiciliari una coppia di Montoro dopo il blitz dei Carabinieri. Blitz dei Carabinieri tra Avellino e Salerno. I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno arrestato una 20enne e un 34enne, entrambi di Montoro, ritenuti responsabili di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina e di detenzione abusiva di armi. L’operazione è scattata nel corso di una perquisizione eseguita dai militari dell’Aliquota Operativa in un’abitazione di Fisciano, dove i due conviventi risultavano di fatto domiciliati. A darne notizia i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino. La scoperta nel contenitore tipo puff. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

pistola clandestina nascosta in un puff arrestata coppia nel salernitano
© Puntomagazine.it - Pistola clandestina nascosta in un puff: arrestata coppia nel Salernitano
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pistola clandestina nascosta in un puff: arrestata una coppiaUna coppia di Montoro è stata arrestata dai Carabinieri di Solofra con l’accusa di fabbricazione e detenzione illecita di arma clandestina.

Cassino, cocaina nascosta in un finto scarico idraulico: arrestata una coppiaUna coppia è stata arrestata a Cassino per aver nascosto cocaina in un finto scarico idraulico.

Argomenti più discussi: Monreale, pistola clandestina nascosta nella cuccia del cane: arrestato un 48enne; Deteneva una pistola clandestina con matricola abrasa; arrestato monrealese; Monreale, pistola con matricola abrasa nascosta nella cuccia del cane: arrestato 48enne; Meloni a Palermo per lo svelamento della Fiat Croma di Falcone.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web