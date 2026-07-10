Pistola clandestina nascosta in un puff | arrestata coppia nel Salernitano

Notizia in breve

Una coppia di Montoro è stata posta agli arresti domiciliari dopo un blitz dei Carabinieri tra Avellino e Salerno. Durante l’operazione, è stata trovata una pistola clandestina nascosta in un puff all’interno della loro abitazione. L’arma, illegalmente detenuta, è stata sequestrata. Nessuna altra persona è coinvolta nell’operazione. Le forze dell’ordine hanno condotto le verifiche e notificato i provvedimenti ai due indagati.