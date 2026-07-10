A Misano, durante il fine settimana, sono stati molto richiesti gli zaini della linea Piquadro X Ducati 100, celebrativi del Centenario. La richiesta si è concentrata soprattutto nel paddock del circuito, dove i visitatori hanno mostrato particolare interesse per i modelli disponibili. La linea commemorativa ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, con molti che si sono rivolti agli espositori per acquistare gli zaini. La vendita dei prodotti ufficiali ha registrato un aumento rispetto ai giorni precedenti.

Camminavo nel paddock del Misano World Circuit, sabato pomeriggio, quando ho colto al volo la conversazione di un gruppo di ragazzi in tuta di pelle slacciata fino alla vita. Non parlavano della Race of Champions, né del nuovo modello svelato in anteprima mondiale. Parlavano di zaini. “Ma secondo te qui si trovano? Ho letto che è una tiratura limitata”. Si riferivano ai quattro Piquadro X Ducati 100, la capsule che Piquadro ha dedicato al Centenario della Casa di Borgo Panigale. E la risposta, per la cronaca, era sì: durante la manifestazione erano disponibili in pre-order esclusivo, un dettaglio che ha trasformato il weekend in una piccola caccia al tesoro parallela a quella ufficiale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Piquadro X Ducati 100, gli zaini del Centenario che tutti cercavano a Misano

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