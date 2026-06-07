Ducati 100 anni e 100 vittorie | il centenario perfetto?
Al Balaton Park, durante il fine settimana del Gran Premio, si è celebrato il centenario di Ducati e le sue 100 vittorie in gara. La festa ha coinvolto appassionati e tifosi, con eventi dedicati e momenti di celebrazione. La casa motociclistica ha raggiunto un traguardo storico, con un secolo di attività e successi nelle competizioni. La giornata ha sottolineato il legame tra marchio e fan, senza che si siano verificati eventi legali o controversie.
Ci sono giornate che valgono più di una gara. Al Balaton Park, nel weekend del Gran Premio d’Ungheria, la Ducati ne ha vissuta una che resterà negli almanacchi: tre traguardi da cento centrati nello stesso pomeriggio, e tutti nell’anno in cui la Casa di Borgo Panigale festeggia il suo primo secolo di vita. La centesima vittoria in carriera di Marc Márquez, la centesima affermazione in MotoGP del team ufficiale e il centenario della fondazione: un allineamento che difficilmente si ripeterà. La 100ª vittoria di Marc Márquez. Il successo di Balaton è il numero 100 in carriera per Márquez nel Motomondiale, considerando tutte le classi: la 74ª nella classe regina, al suo 291° Gran Premio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
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