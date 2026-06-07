Ducati 100 anni e 100 vittorie | il centenario perfetto?

Notizia in breve

Al Balaton Park, durante il fine settimana del Gran Premio, si è celebrato il centenario di Ducati e le sue 100 vittorie in gara. La festa ha coinvolto appassionati e tifosi, con eventi dedicati e momenti di celebrazione. La casa motociclistica ha raggiunto un traguardo storico, con un secolo di attività e successi nelle competizioni. La giornata ha sottolineato il legame tra marchio e fan, senza che si siano verificati eventi legali o controversie.