Al Gran Premio d’Italia, Ducati ha presentato una nuova livrea celebrativa per i suoi 100 anni, chiamata Centenario. La moto con questa grafica ha fatto il suo debutto durante l’evento al Mugello. La casa motociclistica ha trasformato il circuito in un’occasione speciale, con la presenza di questa versione celebrativa. La livrea è stata mostrata in pista, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La presentazione si è svolta senza ulteriori annunci o eventi collegati.

Al Gran Premio d’Italia, Ducati ha trasformato il Mugello in una festa per i suoi primi cento anni. Le Desmosedici GP di Francesco Bagnaia e Marc Márquez sono scese in pista con una livrea speciale, ispirata alle dieci moto della Collezione 100 presentate giovedì sera con un evento sul rettilineo del circuito. Un omaggio che, nel weekend di casa, ha unito la pista alla storia della Rossa di Borgo Panigale. Una livrea che è una firma collettiva. Il dettaglio più curioso non si vede da lontano, ma è quello che racconta meglio lo spirito dell’operazione: sulle carene scorrono i nomi e i cognomi dei dipendenti Ducati, “come una firma collettiva”. Un modo per celebrare le persone che, generazione dopo generazione, hanno costruito l’identità dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Ducati 100 anni: la livrea Centenario debutta al Mugello?

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