pinacoteche e gallerie patrimonio senza tempo

In diverse pinacoteche italiane, si possono ammirare dipinti che vanno dal Trecento al Novecento, con opere di artisti di varie epoche. Le collezioni spaziano tra quadri religiosi, ritratti e scene di vita quotidiana, spesso raccolte in edifici storici o musei. I patrimoni sono distribuiti lungo tutta la penisola, creando un mosaico di testimonianze artistiche che raccontano secoli di storia e cultura.

di Chiara Giacobelli Un viaggio attraverso le pinacoteche italiane svela come il patrimonio artistico del Paese si sia stratificato da sud a nord in un dialogo tra territori e collezioni. Partiamo dal Mezzogiorno, dove la Pinacoteca Corrado Giaquinto di Bari offre uno spaccato straordinario dell’arte meridionale, mentre nel cuore di Cosenza, all’interno di Palazzo Arnone, la Galleria Nazionale espone la raccolta dedicata a Mattia Preti, indiscusso maestro del barocco napoletano, affiancata da un nucleo di grafiche d’avanguardia e dalla celebre scultura bronzea di Umberto Boccioni. Risalendo verso Napoli il Museo e Real Bosco di Capodimonte accoglie i visitatori con una delle quadrerie più imponenti d’Europa negli spazi storici della reggia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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ARTE E MEMORIA Castello della Monica Teramo 27 Gennaio 2026 Giornata della Memoria

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