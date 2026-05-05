Le Gallerie dell’Accademia di Venezia inaugurano una mostra dedicata a Marina Abramovic, figura di spicco nell’arte performativa. La rassegna, intitolata “Marina Abramovic: Transforming Energy”, si svolge sia negli spazi della collezione permanente che in quelli temporanei del museo. La mostra rimarrà aperta fino al 19 ottobre 2026, presentando un’ampia selezione di opere dell’artista. Abramovic è la prima artista donna vivente a essere protagonista di una esposizione al museo veneziano.

V enezia, 5 mag. (askanews) – Marina Abramovic, grande madre dell’arte performativa, è la prima artista donna vivente che entra da protagonista alle Gallerie dell’Accademia di Venezia: a lei è dedicata la mostra “Marina Abramovic: Transforming Energy”, fino al 19 ottobre 2026. In occasione dell’80esimo compleanno della grande artista serba, vincitrice del Leone d’oro alla Biennale del 1997 con “Balkan Baroque”, le Gallerie la celebrano con l’esposizione curata da Shai Baitel che si sviluppa sia nelle gallerie della collezione permanente del museo che negli spazi per le esposizioni temporanee. Leggi anche › Marina Abramovi?: «La mia arte passa attraverso il corpo» Marina Abramovic ha raccontato: “La mia storia con Venezia è iniziata molto tempo fa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Gallerie la celebrano con l'esposizione curata da Shai Baitel che si sviluppa sia nelle gallerie della collezione permanente del museo che negli spazi per le esposizioni temporanee

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