Yuriorkis Gamboa, noto per la sua rapidità e capacità di adattamento sul ring, ha conquistato il titolo olimpico e vinto tre volte il campionato mondiale. La sua carriera è stata caratterizzata da momenti di grande talento, ma anche da difficoltà nel mantenere costanza. In questa partita, ha mostrato di saper dominare il tempo senza arrendersi, anche quando le sfide si sono fatte più dure. La sua abilità nel rispondere agli avversari ha sempre attirato l’attenzione degli appassionati.

Lo stesso momento nel quale un colpo partiva per centrarlo, per lui era diventato l'istante successivo. Gli avversari preparavano il jab e lui era già fuggito dall’angolo. Quando provavano a chiuderlo alle corde spariva lateralmente e il suo congedo da quella porzione di ring consisteva in una combinazione rapidissima, stordente. Tutto nasceva dalla qualità, rarissima, dell'istinto che comincia prima di qualsiasi scuola. Ecco perché faceva sembrare naturale l’impossibile, quando il granello in caduta dalla clessidra non aveva ancora toccato terra. Sullo sfondo Cuba, avamposto della gloria pugilistica e al tempo stesso gabbia di stato per qualsivoglia velleità di professionismo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Istinto senza disciplina: Yuriorkis dominava il tempo e al tempo non si è arreso

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