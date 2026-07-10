Pignoramento in busta paga | fino a quanto può arrivare la trattenuta? La guida
Un lavoratore dipendente può ricevere una notifica di pignoramento in busta paga, che comporta la trattenuta di una parte della sua retribuzione per il pagamento di debiti. La trattenuta può arrivare fino a un terzo dello stipendio netto, secondo quanto stabilito dalla legge. La procedura viene attivata in presenza di crediti non saldati e può interessare le somme mensili percepite dal lavoratore.
I lavoratori dipendenti titolari di debiti di varia natura possono vedersi notificare una procedura di pignoramento in busta paga con conseguente trattenuta delle somme dovute direttamente sulla retribuzione mensile. In queste situazioni il datore di lavoro (terzo pignorato) è obbligato, in forza del debito che ha verso il dipendente (debitore pignoratizio) a titolo di retribuzione per la prestazione svolta dal medesimo, a trattenere in busta paga una determinata somma, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa. Le somme recuperate in cedolino devono poi essere bonificate dall’azienda direttamente al creditore del dipendente (creditore pignoratizio). 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Garnishment Meaning Legal Context & Example Legal Terms Simplified @LawMint
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