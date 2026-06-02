Stipendi dal 7 giugno puoi sapere quanto guadagnano i colleghi in busta paga | scatta la direttiva Ue
Dal 7 giugno 2026, sarà possibile conoscere in modo ufficiale gli stipendi dei colleghi grazie a una nuova direttiva europea recepita dall’Italia. Il decreto, che entrerà in vigore in quella data, introduce norme sulla trasparenza salariale. Questa novità permette ai lavoratori di accedere facilmente ai dati relativi ai salari in azienda, promuovendo una maggiore equità e confronto tra colleghi. La normativa riguarda tutti i dipendenti pubblici e privati.
Il 7 giugno 2026 entra in vigore il decreto con cui l'Italia recepisce la direttiva Ue sulla trasparenza salariale. Questo significa che negli annunci di lavoro sarà obbligatorio indicare lo stipendio. In più, i dipendenti potranno richiedere al datore di lavoro di conoscere lo stipendio medio dei colleghi che svolgono lo stesso lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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