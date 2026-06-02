Stipendi dal 7 giugno puoi sapere quanto guadagnano i colleghi in busta paga | scatta la direttiva Ue

Notizia in breve

Dal 7 giugno 2026, sarà possibile conoscere in modo ufficiale gli stipendi dei colleghi grazie a una nuova direttiva europea recepita dall’Italia. Il decreto, che entrerà in vigore in quella data, introduce norme sulla trasparenza salariale. Questa novità permette ai lavoratori di accedere facilmente ai dati relativi ai salari in azienda, promuovendo una maggiore equità e confronto tra colleghi. La normativa riguarda tutti i dipendenti pubblici e privati.