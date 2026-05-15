Scuola arretrati fino a 1200 euro in busta paga per i docenti | la tabella del nuovo contratto

Il contratto del comparto Scuola per il triennio 2025-2027 è stato firmato e comprende anche gli aspetti economici. Secondo le nuove disposizioni, alcuni docenti avranno un arretrato in busta paga fino a 1200 euro. La tabella delle retribuzioni indica gli aumenti e le differenze di stipendio previste per le diverse categorie di insegnanti. L’accordo riguarda tutte le scuole pubbliche e si applica a partire dal primo gennaio 2025.

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