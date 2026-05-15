Scuola arretrati fino a 1200 euro in busta paga per i docenti | la tabella del nuovo contratto

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il contratto del comparto Scuola per il triennio 2025-2027 è stato firmato e comprende anche gli aspetti economici. Secondo le nuove disposizioni, alcuni docenti avranno un arretrato in busta paga fino a 1200 euro. La tabella delle retribuzioni indica gli aumenti e le differenze di stipendio previste per le diverse categorie di insegnanti. L’accordo riguarda tutte le scuole pubbliche e si applica a partire dal primo gennaio 2025.

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Il nuovo contratto del comparto Scuola per il 2025-2027 è già siglato, per quanto riguarda la parte economica. Se gli ultimi step tecnici si concluderanno entro giugno, in estate arriveranno gli arretrati ai docenti. Le somme variano molto in base alla scuola e all'anzianità: si arriva fino a quasi 1.200 euro lordi, stando alle tabelle dei sindacati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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