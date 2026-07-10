Pierpaolo Piccioli ha sfilato con i sarti di Balenciaga, indossando un camice in atelier per sottolineare il ruolo delle persone nella couture. La sfilata Haute Couture si è svolta sulla scalinata della Cité Internationale Universitaire di Parigi, sotto un sole che ha superato i 35 gradi. La scena finale ha mostrato tutti i sarti presenti, creando un’immagine memorabile nella moda attuale.

Sulla monumentale scalinata della Cité Internationale Universitaire de Paris, sotto un sole implacabile che supera i trentacinque gradi, la sfilata Haute Couture di Balenciaga si chiude con un’immagine destinata a rimanere impressa nella cronaca della moda contemporanea. Al momento del congedo finale, il direttore creativo Pierpaolo Piccioli non si presenta da solo davanti al pubblico. Dalla sommità dei gradini, l’uscita si trasforma in un’onda collettiva: dietro allo stilista sfila l’intero corpo dei laboratori della maison. Decine di modellisti, sarti e ricamatrici scendono la scalinata indossando la medesima divisa da lavoro: i l camice bianco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pierpaolo Piccioli scende in passerella con tutti i sarti di Balenciaga: “Abbiamo lavorato imparando a conoscerci. Ho riportato il camice in atelier e me lo sono messo anche io, perché la couture è fatta dalle persone che la vivono”

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