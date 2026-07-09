Pierpaolo Piccioli ha presentato la sua prima collezione Haute Couture per Balenciaga, segnando un netto cambio di rotta rispetto all’estetica dark tradizionale del brand. La sfilata ha mostrato abiti luminosi e raffinati, con tessuti pregiati e dettagli eleganti. La collezione si distingue per uno stile più delicato e colorato, lontano dalle atmosfere dark e aggressive del passato. La presentazione si è svolta in un contesto esclusivo, attirando l’attenzione di media e addetti ai lavori.

La prima collezione Haute Couture di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga è un vero cambiamento. Dopo mesi di speculazioni, aspettative e confronti inevitabili con l’era di Demna, lo stilista romano ha presentato la sua visione durante la Paris Haute Couture Week e il messaggio è arrivato fortissimo già dai primi look: Balenciaga non guarda più nell’oscurità, ma adesso guarda verso la luce. È una rivoluzione silenziosa, elegante e profondamente emotiva. Non ci sono provocazioni urlate, meme da passerella o silhouette pensate per dividere internet. C’è invece una couture che torna a emozionare attraverso il colore, la costruzione sartoriale e una bellezza quasi poetica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pierpaolo Piccioli debutta da Balenciaga e cambia completamente le regole: addio all’estetica dark, arriva la couture che sembra un raggio di sole

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