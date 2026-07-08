Il debutto couture di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga è uno spettacolo di colore e volumi

Notizia in breve

Pierpaolo Piccioli ha presentato il suo primo debutto couture da Balenciaga, caratterizzato da colori vivaci e volumi audaci. La collezione si distingue per l’uso di forme scultoree e palette intense. La sfilata ha mostrato capi che combinano elementi di architettura e pittura, con un’attenzione particolare alla proporzione e all’armonia. La presentazione ha coinvolto modelli che hanno sfilato in ambientazioni che richiamano un’arte visiva e una ricerca di equilibrio formale.