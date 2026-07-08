Il debutto couture di Pierpaolo Piccioli da Balenciaga è uno spettacolo di colore e volumi
Pierpaolo Piccioli ha presentato il suo primo debutto couture da Balenciaga, caratterizzato da colori vivaci e volumi audaci. La collezione si distingue per l’uso di forme scultoree e palette intense. La sfilata ha mostrato capi che combinano elementi di architettura e pittura, con un’attenzione particolare alla proporzione e all’armonia. La presentazione ha coinvolto modelli che hanno sfilato in ambientazioni che richiamano un’arte visiva e una ricerca di equilibrio formale.
«Un couturier deve essere architetto nel disegno, scultore nella forma, pittore nel colore, musicista nell’armonia e filosofo nella misura», diceva Cristóbal a Balenciaga. Nel cortile della Cité Universitaire di Parigi il sole è pieno, quasi insolente. La bellezza acceca? Qui sì: ma a non per vanità, per precisione. Piccioli, al suo debutto nell’Alta Moda di Balenciaga con la sfilata Couture autunno inverno 2026-27, non domanda indulgenza: presenta cultura, Sartoria e algebra del cuore. Viene dalla scuola di Valentino Garavani, dove l’alta moda è una civiltà del fare: camici, prove, silenzi, corpi, ricami, ore invisibili, autorità delle mani. Per questo entra nell’atelier senza teatralità, impara i nomi di sarte e sarti, li accosta agli abiti, li rende visibili nel testo per la stampa. 🔗 Leggi su Amica.it
Balenciaga By Pierpaolo Piccioli Explained (review) | Fall/Winter 2026 Paris Fashion Week
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