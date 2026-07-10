Pierluigi Diaco derubato in casa a Roma | sottratti gioielli e capi d’abbigliamento

Da ildifforme.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un furto è avvenuto nella villa di un noto conduttore televisivo a Roma, in via Appia Antica. I malviventi hanno portato via gioielli, capi di abbigliamento e altri effetti personali. La polizia ha effettuato i rilievi e sta indagando sull’accaduto. Nessuna persona è rimasta ferita. La vittima ha denunciato il furto alle autorità competenti.

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Furto nella villa di Pierluigi Diaco a Roma, in via Appia Antica. Sottratti gioielli, abiti e affetti personali Pierluigi Diacoè stato vittima di un terribile furto. I fatti risalgono alla notte del 1° luglio ma alla cronaca sono arrivati solamente ora. Lui ha una villetta in Via Appia Antica dove vive con suo maritoAlessandro Ossingher.La coppia è stata derubata mentre era fuori. Osservando la telecamera di videosorveglianza sembra che il tutto sia avvenuto nel giro di 20 minuti. La banda di ladri, formata da tre persone, sarebbe entrata e avrebbe sottratto gioielli e qualche capo di vestito, cercando anche di forzare la cassetta di sicurezza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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