Un furto ha colpito l’abitazione di un noto conduttore televisivo. I ladri sono entrati mentre l’uomo era assente e hanno portato via un ingente quantitativo di oggetti di valore. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno avviato le indagini. La polizia ha raccolto le testimonianze di vicini e verificato le telecamere di sorveglianza. Nessuna persona è stata ancora identificata e non ci sono dettagli sui sospetti.

Una serata trascorsa lontano da casa si è trasformata in un’amara sorpresa per un noto volto della televisione italiana. Quando è rientrato nella sua abitazione romana, Pierluigi Diaco si è trovato davanti a una scena difficile da dimenticare: stanze messe completamente a soqquadro, oggetti sparsi ovunque e la consapevolezza che qualcuno si era introdotto nella sua casa approfittando della sua assenza. Il colpo nella zona dell’Appia Antica. Il furto è avvenuto nella serata del primo luglio nell’abitazione romana di Pierluigi Diaco, giornalista e conduttore Rai conosciuto dal pubblico per il programma “Bellamà”, arrivato alla quarta edizione su Rai 2. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Furto shock in casa di Pierluigi Diaco: bottino da capogiro

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