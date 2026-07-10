Pier Silvio ha parlato per tre ore negli studi di Cologno Monzese, presentando il progetto di televisione europea di MediaForEurope, i risultati di ascolto della Ruota della fortuna e le proposte per il 2026-2027. Durante l’intervento ha elogiato le performance di alcune figure pubbliche e aperto a possibili collaborazioni con altre persone. Non sono stati menzionati eventi o dichiarazioni riguardanti altre figure o enti.

È un Pier Silvio in buona forma, quello che mercoledì sera negli studi di Cologno Monzese ha tenuto banco per tre ore illustrando il progetto di tv europea perseguito da MediaForEurope (Mfe), il boom di audience a ruota della Ruota della fortuna e le nuove proposte per la stagione 2026-2027. Ma non si è risparmiato nelle risposte a tutto campo anche su Roberto Vannacci, Donald Trump e Giorgia Meloni.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Pier Silvio loda Giorgia e apre a Vannacci

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Pier Silvio Berlusconi s’incazza e dice “no” al Vannacci nazionale, mentre difende a spada tratta la piccola GiorgiaPier Silvio Berlusconi ha espresso disapprovazione nei confronti di Vannacci, definendolo “non coerente con la mia idea di centrodestra”.

Pier Silvio Berlusconi promuove Meloni e apre a Vannacci: ‘Vediamo il programma, poi si giudica’Pier Silvio Berlusconi ha confermato il sostegno alla premier Giorgia Meloni, lodandone la gestione della politica internazionale.

Temi più discussi: Berlusconi difende Meloni: Trump mi ha infastidito. Loda Scotti, De Martino e corteggia Amadeus; Pier Silvio Berlusconi e Cairo minimizzano l'effetto Roberto Vannacci: Propaganda, Rifiutato da Meloni; Pier Silvio Berlusconi pronto a riabbracciare Enrico Mentana e Amadeus a Mediaset, porte aperte; Pier Silvio Berlusconi difende Meloni e non chiude a Vannacci.

Berlusconi difende Meloni: Trump mi ha infastidito. Loda Scotti, De Martino e corteggia AmadeusL'amministratore delegato di Mfe-MediaforEurope nel tradizionale incontro con la stampa annuncia le novità dei palinsesti Mediaset e punta sull’Europa: Sono ... repubblica.it

Pier Silvio a Chigi con giorgia al colleLa discesa in campo di Pier Silvio Berlusconi sarebbe un cosa bellissima: d’altra parte il programma di Forza Italia si ispira già oggi a Silvio Berlusconi. Ieri la ministra delle Riforme e ... ilfattoquotidiano.it