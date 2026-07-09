Pier Silvio Berlusconi ha confermato il sostegno alla premier Giorgia Meloni, lodandone la gestione della politica internazionale. Ha anche espresso apertura verso Vannacci, affermando che si valuterà il suo programma prima di giudicare. Berlusconi ha poi preso le distanze dalle dichiarazioni recenti dell’ex presidente americano Donald Trump. La sua posizione si inserisce nel quadro politico attuale, senza ulteriori commenti o analisi.

Pier Silvio Berlusconiconferma il propriosostegno alla premier Giorgia Meloni, ne elogia la gestione della politica internazionale e prende le distanze dalle recenti dichiarazioni del presidente americanoDonald Trump.Ma è soprattutto sulfuturo del centrodestrae sul ruolo diRoberto Vannacciche arrivano le parole destinate a pesare nel dibattito politico. Intervenendo a margine della presentazione deinuovi palinsesti Mediaset,il numero uno di Mfe ha affrontato iprincipali temi dell’attualità,spaziandodalla politica alle strategie industrialidel gruppo televisivo. Berlusconi ha escluso di voler dare suggerimenti alla presidente del Consiglio, ribadendo però la stima nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Pier Silvio Berlusconi promuove Meloni e apre a Vannacci: ‘Vediamo il programma, poi si giudica’

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