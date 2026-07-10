Pier Silvio Berlusconi ha espresso disapprovazione nei confronti di Vannacci, definendolo “non coerente con la mia idea di centrodestra”. In un’altra occasione, ha invece difeso con decisione la piccola Giorgia. La dichiarazione sul generale, fatta dal figlio dell’ex premier, rappresenta un intervento pubblico diretto sulla posizione politica di Vannacci.

Quando il figlio del fu Cavaliere dichiara, riferendosi a Vannacci, “non coerente con la mia idea di centrodestra”, fa un all-in degno dei libri di storia. In una battuta spariglia le carte e mette in piedi un nuovo piano della realtà. Da un lato conferma l’inutilità e il non peso di Tajani, che gli inizia a stare così stretto da non usarlo neanche più come portavoce. Dall’altro lato, con quel “mia”, fa un doppio colpo esagerato: specifica che il centrodestra è roba sua per diritto acquisito e preannuncia un’imminente discesa in campo. Vannacci altro non è che un umile pretesto per dire quanto scritto sopra. Della serie: qui comando io, gli altri stiano sereni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Pier Silvio Berlusconi s’incazza e dice “no” al Vannacci nazionale, mentre difende a spada tratta la piccola Giorgia

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Pier Silvio Berlusconi e il referendum sulla giustizia

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