Pier Silvio Berlusconi ha risposto ad Amadeus e ha chiarito la posizione di Barbara D’Urso riguardo alle novità di Mediaset, inclusi cambiamenti nella programmazione e nel ruolo di alcuni conduttori. Tra le novità in arrivo ci sono programmi condotti da Milo Infante, Bianca Berlinguer, Enrico Mentana e Alessandro Cattelan, oltre a cambiamenti nelle trasmissioni come Passaparola, Il Prezzo è Giusto e L’Isola dei Famosi. Sono stati inoltre citati i nomi di alcune personalità coinvolte in programmi di prima serata.

Da Milo Infante a Bianca Berlinguer, passando per Passaparola, Ok il Prezzo è Giusto e L’Isola dei Famosi: le novità. Da Amadeus a Barbara D’Urso, passando per Milo Infante, Enrico Mentana, Alessandro Cattelan, Bianca Berlinguer e perfino Kimi Antonelli. È stato un incontro con la stampa ricco di annunci quello andato in scena a Cologno Monzese per la presentazione dei palinsesti Mediaset 20262027. Pier Silvio Berlusconi ha affrontato senza sottrarsi alcun argomento: televisione, politica, ascolti, nuovi programmi, grandi ritorni, mercato televisivo e perfino il grave incidente automobilistico che lo ha coinvolto lo scorso mese. La sensazione è quella di una Mediaset pronta a riorganizzare profondamente la propria offerta, puntando sull’informazione, rafforzando l’intrattenimento e lasciando aperta la porta a possibili colpi di mercato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Pier Silvio Berlusconi apre ad Amadeus e chiarisce su Barbara d’Urso: dalle novità Mediaset al caso del prima serata

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