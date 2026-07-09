Pier Silvio Berlusconi | Vannacci? Non coerente con la mia idea di centrodestra
Pier Silvio Berlusconi ha commentato le dichiarazioni di Vannacci, affermando che non sono coerenti con la sua idea di centrodestra. Ha evitato di offrire consigli a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, ma ha sottolineato un confine netto rispetto alle posizioni espresse dal generale.
Misura le parole, Pier Silvio Berlusconi. Dice subito di voler evitare di dare consigli a Giorgia Meloni e ad Antonio Tajani, però traccia un confine netto. Roberto Vannacci? «È un bravo comunicatore, quindi è efficace». Ma se sia «coerente col pensiero mio di ciò che deve essere il centrodestra» la risposta, almeno oggi, è secca: «Direi di no». Il numero uno di Mediaset lo dice davanti ai giornalisti, in una serata nata per raccontare strategie editoriali e industriali di Mfe e finita, inevitabilmente e come sempre accaduto, almeno da qualche anno, anche sul terreno della politica. Pier Silvio Berlusconi non si lascia trascinare nella polemica, ma non si nasconde. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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Marina Berlusconi esclude Vannacci dal centrodestra.
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