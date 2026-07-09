pier silvio berlusconi difende meloni e non chiude a vannacci

Pier Silvio Berlusconi ha commentato la situazione politica italiana durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, difendendo la premier e non escludendo un possibile coinvolgimento di Vannacci. Ha espresso sostegno alla leader del governo senza fare riferimenti diretti a Vannacci, lasciando aperta la possibilità di future collaborazioni o interventi. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata su altri aspetti politici o personali, limitandosi a commenti sulle figure pubbliche coinvolte.

A margine della presentazione dei palinsesti Mediaset, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha parlato anche di due protagonisti della politica italiana, seppur con ruoli decisamente diversi: Giorgia Meloni e Roberto Vannacci. «Non è il mio mestiere, c’è un primo ministro che io penso faccia un grande lavoro», ha detto Berlusconi interpellato su eventuali consigli da dare alla premier e, dunque, anche sull’opportunità di includere Futuro Nazionale all’interno della coalizione di centrodestra. Roberto Vannacci (Ansa). Forza Italia non chiude la porta a Vannacci. Senza sbattere la porta in faccia a Vannacci, Berlusconi ha definito l’ex generale «un bravo comunicatore » e, sottolineando che «l’Italia non è nuova a fenomeni che crescono dal nulla», ha aggiunto: «La propaganda è propaganda e Vannacci lo sa molto bene. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Pier Silvio Berlusconi sorprende: pieno sostegno a Meloni, ma su Vannacci commette un errore

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