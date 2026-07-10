È stata annunciata la fine del rapporto tra Selvaggia Lucarelli e la televisione pubblica, con la giornalista che ha concluso la collaborazione con il programma di ballo. Dopo aver lasciato il suo ruolo, non ci sono più contratti in essere con l’emittente. La decisione definitiva è stata comunicata ufficialmente, chiudendo così il capitolo con la Rai. Restano ancora da definire le future opportunità professionali della giornalista.

Negli ultimi mesi il futuro televisivo di Selvaggia Lucarelli è stato al centro di numerose indiscrezioni. Dopo aver ormai chiuso il lungo capitolo con la Rai e salutato definitivamente Ballando con le stelle, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la prossima mossa della giornalista. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Pier Silvio Berlusconi, che ha preso una decisione destinata a cambiare il suo percorso. L’amministratore delegato del Biscione sta infatti ridisegnando gli equilibri dell’intrattenimento, puntando su personalità dal carattere forte e capaci di far discutere. La scelta che riguarda Selvaggia Lucarelli va proprio in questa direzione: non un semplice ingaggio, ma un progetto molto più ampio che conferma la volontà dell’azienda di affidarle un ruolo centrale nei prossimi palinsesti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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© Caffeinamagazine.it - Pier Silvio Berlusconi, la decisione definitiva su Selvaggia Lucarelli: l’annuncio ufficiale

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Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi: la decisione che cambia tutto dopo 20 anni

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